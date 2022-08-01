الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
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مولوي: كل الفخر بقواتنا المسلحة

منذ 6 دقائق
بسام مولوي

بسام مولوي

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دوّن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في السجل الذهبي للكليّة الحربية: “كل الفخر بقواتنا المسلحة التي تقوم بدور كبير في الحفاظ على أمن الوطن وحماية أبنائه. والتهنئة القلبية المضاعفة للضباط المتخرجين في هذا العام بشكل خاص، هم الذين، إيماناً بالشرعية، اختاروا الخدمة والتضحية في الظروف الصعبة، لبناء الدولة”.

ويحيي الجيش اللبناني الاثنين عيده السابع والسبعين باحتفالات تشوبها الغصة نتيجة، ما آلت إليه أوضاع العسكريين جراء الأزمة المالية غير المسبوقة التي يرزح تحتها البلد ككل، مما أفقد رواتبهم قيمتها وأجبرهم على طلب تسريحهم أو الفرار أو ممارسة جزء كبير منهم أعمالاً خارج دوام الخدمة العسكرية لتأمين القوت اليومي لعائلاتهم، ولسان حالهم يقول: بأي حال عدت يا عيد؟».

وتتكئ القيادة العسكرية منذ فترة على المساعدات التي تصلها من كل حدب وصوب لتأمين صمود العناصر بعدما نفضت السلطة السياسية يدها من الموضوع مع اقتراب مرحلة نفاد احتياطات مصرف لبنان.

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