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مولوي: لإجراء الانتخابات في مواعيدها

11 - نوفمبر - 2021
بسام مولوي

بسام مولوي

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أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، خلال استقباله وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، على “التزام الحكومة بيانها الوزاري إجراء الانتخابات”.

وأعلن أنه “تم الاتفاق خلال اللقاء على خطة العمل وضرورة استمرارها لإنجاز التحضيرات اللازمة، لتطبيق القانون وإجراء الانتخابات للمقيمين وغير المقيمين، في مواعيدها القانونية”.

وشدد على “استعداد وزارة الخارجية والمغتربين، القيام باللازم ومواصلة الخطوات التي تقوم بها مع البعثات في الخارج، كذلك بالتعاون المستمر بين الوزارتين لإنجاز الاستحقاق”.

يذكر أنه وافق مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، على تقديم موعد الانتخابات التشريعية إلى 27 مارس المقبل وهو التصويت الذي كان من المفترض أن يقام في مايو من العام 2022.

واعترض رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، على تغيير موعد الانتخابات داخل جلسة مجلس النواب اللبناني، حيث لفت إلى أن مصلحة الأرصاد الجوية تفيد باحتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات.

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