الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مولوي: لإخلاء المباني القديمة في حال وجود تصدعات

منذ ساعة واحدة
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي “المتابعة مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومديرية الدفاع المدني أضرار الهزة التي ضربت لبنان، مطمئنا الى أنه “لا مباني منهارة”.

وذكر في حديث لـ”صوت كل لبنان”، أن “هزة أرضية مركزها جنوب تركيا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان لبنان بقوة 4.9 وامتدت لأكثر من 40 ثانية”.

وأكّد أن “لا صحة للأخبار المتداولة عن سقوط مبان في الشمال أو في بيروت، وحتى الساعة تم تسجيل سقوط حائط في برج حمود وبعض الأضرار المحدودة في موقع آخر”.

ودعا “جميع المواطنين الى اخلاء المباني القديمة في حال وجود تصدعات كثيرة فيها خوفاً من أي كارثة جديدة”.
وأشار إلى أن اليوم هناك “جلسة لمجلس الوزراء وسيكون ملف أضرار الزلزال على طاولة المجلس ولو كان من خارج جدول الاعمال.”

    المزيد من أخبار لبنان

    طرقات مقطوعة بسبب الثلوج
    إليكم حال الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
    هزة أرضية تضرب لبنان
    بعد الهزة... هل من خطر لحدوث تسونامي؟
    ريمون خطار
    مدير عام الدفاع المدني: كل مراكزنا مستنفرة

    الأكثر قراءة

    فيدو مرعب.. انتحار سيدة لبنانية أمام عدسة الكاميرا!
    مركز الزلزال كما توقع الباحث "فرانك هوغيربيتس"
    مفاجأة صادمة.. باحث هولندي توقع الزلزال المدمر بتفاصيله قبل أيام!
    تجمد الأنهار والبحيرات في أميركا
    الحرارة قد تصل إلى 50 تحت الصفر.. موجة قطبيّة لم يشهدها التاريخ!