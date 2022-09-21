مولوي: لا خوف على الامن في لبنان

أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ان لا خوف على الامن في لبنان.

ولفت في حديث لـ ici beyrouth الى ان “القوى الامنية من جيش وامن داخلي تقوم بجهود جبارة للحفاظ على الامن والاستقرار على كافة الاراضي اللبنانية.

وبعد أحداث الطيونة، أعلن اللبنانيون بالفم الملآن أنهم لا يريدون الحرب. كما تمّت السيطرة على حادث الطيونة خلال ساعات، والفوضى لن تتكرر، فالقوى الامنية تقوم بدور مهم جدا مع كل اللبنانيين الغيارى على أمن بلادهم”.

وتابع: “يمكن القول بأن الأمن ممسوك بشكل جيد، نظرا للأوضاع التي يمر بها لبنان، من حيث ان لا كهرباء وانهيار الليرة والاوضاع الأمنية الاقتصادية والمعيشية المذرية.