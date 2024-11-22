الجمعة 20 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 22 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مولوي: معاً نبني لبنان ونعيد فرحة الإستقلال

منذ 5 ساعات
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

A A A
طباعة المقال

كتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عبر حسابه في “إكس”: “إليكم يا أبناء وطني، يا أبناء الإستقلال، يا من هم كلهم للوطن. بالوحدة الوطنية والعمل معاً على بناء الدولة وتطبيق القانون نحمي لبنان، بالتمسّك بالشرعية نحفظ السيادة ونحقق الأمان، معا نبني لبنان ونعيد فرحة الإستقلال”.

    المزيد من أخبار لبنان

    تجمع العلماء المسلمين
    الحرب على لبنان
    "تجمع العلماء المسلمين": لبنان دفع ثمناً غالياً للدفاع عن استقلاله وسيادته
    حزب الله يستهدف تجمعات للجيش الاسرائيلي بصليات صاروخية
    الحرب على لبنان
    حزب الله يستهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي بمسيرات وصواريخ
    غارات اسرائيلية على الضاحية الجنوبية
    الحرب على لبنان
    بعد التحذيرات بالإخلاء.. غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

    الأكثر قراءة

    فشل مخططات حزب الله وإيران في سوريا
    قيادات حزب الله.. "النظام السوري كشفنا"
    غارات عنيفة على الضاحية
    الحرب على لبنان
    صحيفة إسرائيلية تكشف لماذا أوقف الجيش الاسرائيلي قصف الضاحية؟
    الباحث الإسرائيلي زئيف إيرليخ
    الحرب على لبنان
    دخل لفحص موقع أثري.. باحث إسرائيلي يقتل في معركة جنوب لبنان