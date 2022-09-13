الثلاثاء 17 صفر 1444 ﻫ - 13 سبتمبر 2022 |
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مولوي معلنًا عن خطة أمنية في طرابلس: الأمن لا يكون بالتراضي بل بالفرض

منذ ساعة واحدة
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

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شدّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال “بسام المولوي”، بعد اجتماع مجلس الامن المركزي، على “أنّ أمن المواطنين مسؤوليتنا وسنطبّق الخطة الأمنية في الشمال بالتعاون مع الأجهزة في المنطقة وبإشرافي. والأمن لا يكون بالتراضي والاتفاق بل بالفرض، والقانون يجيز لنا ذلك. فالنيابة العامة التمييزة ستسهل عملنا وستضفي الصفة الشرعية على عملنا ولن نعود إلى الوراء في طرابلس”.

وقال: “نتابع ما يحصل في طرابلس بكل جدية لنحقق في خلفية الجريمة وارتدادتها، وهدف اجتماعنا اليوم وضع خطة أمنية مستدامة لطرابلس، والآن باتت الخطة مكتوبة ولا يمكننا الإفصاح عنها لسلامة تنفيذها وسنزيد الإجراءات العسكرية والأمنية في طرابلس”.

كما لفت الى “ان الأجهزة تلاحق كل منطقة ضعيفة أمنيًا في طرابلس”، متمنيًا “أن تساعدنا الأجهزة الأمنية الأخرى في الملاحقات، فلا يمكننا ترك عصابات السرقة والأشرار وسنحد من تفلت السلاح والخطة الأمنية ستطبق”.

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