مولوي: نأخذ الإحتياطات اللازمة لعدم حصول أيّ احتاكاك أمني

شدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي على أنه “لن يُسمَح بالتحريض على الجيش اللبناني ولا على الدولة اللبنانية ولن تُقبل أيّ إساءة لأيّ مؤسسة تتعلّق بالدولة وعلى كلّ سوري أن يلتزم بالقانون وسنفرض عليه ذلك”، مضيفا: “من الواجب احترام القانون اللبناني وحفظ النّظام وأن يكون السوريّون في لبنان خاضعين للنظام لأنّ الفلتان مضرّ بلبنان وبمصالحهم”.

وقال مولوي من دار الفتوى: “النازحون مظلومون ونحن مع العدالة والحقّ وهما مدماك أساسيّ من مداميك الأمن”، وتابع: “حرصُنا على تنظيم الوضع السوري في لبنان يهدف إلى حماية الأمن ونحن نأخذ الإحتياطات اللازمة لعدم حصول أيّ احتاكاك أمني قد يؤدّي إلى نتيجة لا تُحمد عقباها”.

وأكد أنه “لن نكون ممرًّا لأيّ أذى أو شرّ يلحق بأيّ دولة عربيّة والأشقاء أهلنا ولهم أيادٍ بيضاء على بلدنا ومستمرّون بالحرب ضدّ المخدّرات وحماية شعوبنا العربيّة منها”.