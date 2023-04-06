أكّد وزير الداخليّة والبلديّات القاضي بسام مولوي، تعليقاً على عمليّة إزالة التعدّيات على الأملاك العامة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي منذ صباح اليوم أنّه “بين اللاشرعيّة والشرعيّة خيارنا الشرعيّة، وبين منطق الدولة واللادولة خيارنا بناء الدولة”.

وأضاف مولوي لموقع mtv: “ستواصل قوى الأمن عمليّة إزالة التعدّيات والمحافظة على أراضي الدولة، وسنحاسب جميع المقصّرين في هذا الملف، أمنيّاً وبلديّاً وسنقفل جبالات الباطون التي شاركت في أعمال البناء المخالفة بالشمع الأحمر”.

وختم مولوي: “نقول للجميع إنّ الدولة لن تنكسر”.