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مولوي: نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري نهج البناء والإعمار

منذ 53 دقيقة
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

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وضع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اكليلا من الزهر عند ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ذكرى استشهاده وكتب عبر منصة “أكس”:

نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري نهج البناء والإعمار والشرعية.

باستشهاده وحّد اللبنانيين على فكرة بناء الدولة.

رحم الله الرئيس الشهيد”.

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