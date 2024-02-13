مولوي: نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري نهج البناء والإعمار

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وضع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اكليلا من الزهر عند ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ذكرى استشهاده وكتب عبر منصة “أكس”:

نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري نهج البناء والإعمار والشرعية.

باستشهاده وحّد اللبنانيين على فكرة بناء الدولة.

رحم الله الرئيس الشهيد”.

نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري نهج البناء والإعمار والشرعية

باستشهاده وحّد اللبنانيين على فكرة بناء الدولة

رحم الله الرئيس الشهيد #الرئيس_رفيق_الحريري #١٤_شباط pic.twitter.com/UymvEYFUl1 — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) February 13, 2024