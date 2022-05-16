مولوي يحسمها: الصندوق رقم 18 من ألمانيا ليس مفقوداً

أكّد وزير الداخليّة والبلديات بسام مولوي أنّ “الصندوق رقم 18 من ألمانيا ليس مفقوداً بل وصل وجرى نقله من مصرف لبنان إلى قصر عدل بيروت وقد سُلّم إلى لجان القيد العليا ليتمّ فرزه، وما حُكي عن أنّه لم يصل إلى لبنان غير صحيح”.

ولفت إلى أنّه لم يحصل أيّ تصويت في دائرة بيروت في القلم رقم 18 في أولدنبورغ.

وكانت قد أفادت معلومات “أم تي في” أنّ الصندوق رقم 18 في أولدنبورغ شمال ألمانيا وصل ولكن المغلّف الذي يتضمّن أصوات بيروت الأولى لم يصل، وكتب القاضي بلال حلاوة وهو قاضٍ في لجان القيد أنّ “المغلّف غير موجود”، واعتُبرت أصوات هذا الصندوق مُلغاة.

وتسلّم القاضي حبيب رزق الله من وزارة الداخلية محضر الصندوق 18 في أولدنبورغ، والذي فيه عدد أصوات المقترعين في بيروت الأولى، لكنّ القاضية رفضت اعتبار رقم المحضر صحيحاً لأنّ المغلّف ضائع.