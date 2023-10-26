مولوي يعلن إنشاء آلية لجمع المعلومات لدى "الداخلية"

في إطار متابعة وزارة الداخلية والبلديات لكافة الشؤون المرتبطة بإدارة الكوارث والأزمات ومدى جهوزية المحافظات، عقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اجتماعاً تنسيقياً حضره إلى جانب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ميلاني هوكستين، محافظي لبنان الجنوبي منصور ضو والنبطية هويدا الترك، قائمقامين وفريق عمل الوزارة، جرى خلاله مناقشة أطر الدعم القائم من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمحافظات كافة وكيفية استمراره.

وفي هذا الإطار، أعلن مولوي إنشاء آلية لجمع المعلومات لدى وزارة الداخلية والبلديات وإدارتها من قبلها، وذلك من خلال العمل بشكل مشترك مع المديريات التابعة للوزارة والمحافظات والبلديات لتكون “منصة وطنية شاملة ومستدامة”، مؤكدا أن هذا العمل هو جزء من الخطة الموضوعة من قبل الوزارة.