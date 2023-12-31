الأحد 18 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 31 ديسمبر 2023 |
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مولوي يُشرف على تدابير "إطفاء بيروت": افرحوا ودعوا الناس تفرح

منذ 41 دقيقة
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

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أشرف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على عملية انطلاق عناصر فوج إطفاء بيروت، في إطار التدابير المتخذة لليلة رأس السنة، وذلك من مقر القيادة في الكرنتينا، بحضور محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت عبد الله درويش، قائد فوج إطفاء بيروت العميد ماهر العجوز وضباط ورتباء وعناصر الفوج.

وقال مولوي بعيد عملية الانطلاق: “خدمتكم وتضحيتكم كبيرة، ولا يمكننا إلا أن نستذكر ضحايا فوج الإطفاء الغاليين، واليوم بمناسبة الأعياد نشد على أيديكم، فدوركم أساسي وكبير إلى جانب أهلكم والقوى الأمنية لحفظ النظام”.

ثم تفقد نقطة تمركز لعناصر الدفاع المدني في منطقة المنارة، وقال: “ينعاد عليكم، وأحببت أن أكون بينكم على الأرض في هذه المناسبة، وأنتم على جهوزية تامة، تنتشرون على كل الأراضي اللبنانية، أنتم وأبطال الدفاع المدني الذين قدموا الكثير قبل ان ينالوا حقوقهم بحيث كانت تضحياتهم غير محدودة”.

ونوه بجهود فوج الإطفاء والدفاع المدني في حادثة التلفريك في جونية، وقال: “هم القدوة والأمل بالوطنية والالتزام والنظام والانضباط. نأمل أن تمر السنة على خير، ووصيتي لكم أن تكونوا إلى جانب المواطنين بالتنسيق الدائم مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وإلى جانب فرحة اللبنانيين لأنهم جميعًا عائلاتكم. افرحوا ودعوا الناس تفرح”.

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