مولوي يُواصل لقاءاته في الدوحة.. ويبحث في مكافحة التهريب إلى الخليج

التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على هامش زيارته الرسمية إلى قطر، نظيره الأردني مازن عبد الله هلال الفراية، وتم التطرق إلى الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات.

وكانت مناسبة لعرض ما تقوم به الأجهزة الأمنية في البلدين لضبط عمليات التهريب، خصوصًا إلى دول الخليج العربي، وتم التوافق على استكمال المحادثات في أقرب وقت.

كذلك تطرق مولوي مع نظيره التونسي كمال الفقي، إلى التحضيرات الجارية لانعقاد اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس نهاية الشهر المقبل.

وعرض مولوي للتطورات الراهنة في المنطقة مع كل من نظرائه في سلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي، في دولة فلسطين زياد محمود هب الريح، وفي جمهورية اليمن إبراهيم علي أحمد حيدان.