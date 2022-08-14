موّزع مخدّرات واثنين من زبائنه في قبضة الأمن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البيان التالي:

بتاريخ 12-6-2022، أوقفت دورية من شعبة المعلومات أحد مروجي المخدّرات في محلّة النّبعة، بعد أن أطلق النّار باتجاه العناصر وأصاب أحدهم.

وبنتيجة المتابعة، تمكّنت قطعاتها المختصّة من تحديد هويّة الموزّع الذي كان يسلّمه المخدّرات، ويدعى:

– ع. ع. (من مواليد عام ١٩٩٧، سوري)

بتاريخ 9-8-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من تنفيذ عملية نوعية في محلّة جلّ الدّيب، نتج عنها توقيف المشتبه به، على متن درّاجة آلية، وبرفقته شاب وفتاة تم توقيفهما وضبط الدراجة، وهما:

– ح. م. (من مواليد عام ١٩٩٣، لبناني)

– ث. ج. (من مواليد عام ۱۹۸۸، لبنانية)

وفي خلال عملية التوقيف، أقدم (ح. م.) على شهر مسدّس حربي بوجه العناصر وعمل على مقاومتهم للحؤول دون توقيفه، إلا أنه لم ينجح في ذلك، وتمت السّيطرة عليه، وتجريده من سلاحه وضبطه.

تبين أن الأخير نفّذ العديد من عمليات السّلب بقوّة السّلاح، كان آخرها بتاریخ 13-7-2022.

بتفتيش منزله، في محلّة الشّيّاح، تم ضبط بندقية “كلاشينكوف” وممشط و”جعبة مماشط”.

بالتحقيق معهم، اعترف (ع. ع.) بتوزيع كميّات كبيرة من المخدّرات على المروجين في العديد من مناطق محافظة جبل لبنان. واعترف (ح. م.) بتعاطي المخدّرات وبتنفيذ عمليات سلب بقوّة السّلاح. كذلك اعترفت (ث. ج.) بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.