مياه الأمطار تغمر أوتوستراد المنية وتُغرق منازل

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن مياه الامطار تسرّبت إلى عدد من المنازل والمحال التجارية في بعض أحياء المنية، وتحديداً حي الجورة، كما تسببت في انسداد قنوات تصريف مياه الأمطار سواء بسبب غزارة الأمطار أو الأوساخ والأتربة والحجارة التي جرفتها معها مياه الأمطار المتدفقة التي حولت الشوارع والطرقات في المنطقة إلى برك مياه كبيرة علقت بداخلها العديد من السيارات.

وشهد الأوتوستراد الرئيسي في المنطقة بدءاً من البداوي ومروراً بدير عمار والمنية وبحنين وصولاً إلى مستديرة العبدة، عند مدخل محافظة عكار، إزدحاماً كبيراً لحركة السير نتيجة تجمع مياه الأمطار على الأوتوستراد وعدم قدرة قنوات ومسارب تصريف المياه على استيعاب كميات المياه الهاطلة، وتدفق المياه والسيول إلى الأوتوستراد من شوارع المناطق والأحياء المجاورة خصوصاً المرتفعة.

وعملت ورش البلديات والدفاع المدني ومتطوعون على مساعدة المواطنين وسحب المياه من منازل ومحال تجارية تسربت إليها، وقاموا بفتح مسارب تصريف المياه على الطرق، بعد نداءات إستغاثة وطلب مساعدة من مواطنين علقوا على الطرقات أو تضررت ممتلكاتهم.