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مياه الجنوب: باشرنا الاجراءات اللازمة لإعادة تأمين تغذية مدينة صور بالمياه

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2024 7:51 مساءً
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

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اعلنت مؤسسة “مياه لبنان الجنوبي” في بيان، اليوم، أنها ” باشرت وبالتعاون مع بلدية صور، وبالتنسيق مع منظمة “اليونيسف” و”اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، برفع الركام عن منشآت محطة مياه صور، واجراء الكشف الفني، واتخاذ الاجراءات اللازمة وتأمين المعدات وقطع الغيار لاستعادة التغذية بالمياه لمدينة صور”.

واضاف البيان:”انطلاقاً من واجبها الوطني بالوقوف الى جانب الأهل الصامدين في جنوب لبنان، وجهت إدارة المؤسسة الى كافة الدوائر والمصالح بتأمين كل ما يلزم لإعادة المياه إلى مدينة صور، والبقاء على جهوزية لمواكبة الأعمال وتأمين كافة مستلزماتها، وقد انطلقت الأشغال اليوم ويتم تنسيق كافة الجهود وبذل كل ما يساهم في استعادة التغذية بالمياه في أسرع وقت ممكن. حيث تم الاتفاق وبعد تقييم الأضرار والاحتياجات على الاستفادة من أحد مصادر المياه الذي كان يغذي محطة مياه صور، وتحويله بواسطة ByPass إلى محطة أخرى، وإعادة ضخها الى الشبكة العامة في المدينة بأسرع وقت ممكن، وتعويض النقص الحاصل في كميات المياه وحاجة المواطنين الصامدين إليها”.

وختم ان “المؤسسة وفرقها الفنية والهندسية تعمل على وضع الدراسات والمخططات الهندسية اللازمة، ودراسات التطوير اللازمة لمواءمة الحاجات المتزايدة، تمهيداً لإطلاق مشروع إعادة بناء المحطة فور انتهاء الأعمال العدوانية ووقف إطلاق النار”.

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