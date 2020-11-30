مياه الجنوب حددت آخر مهلة لطلبات إلغاء الاشتراكات

ذكرت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان المشتركين، بأنها “ستتوقف عن استقبال طلبات الغاء الاشتراكات من بدءا من 1-12-2020 بغية استكمال انجاز معاملات الغاء الاشتراكات المقدمة من المواطنين بالسرعة الممكنة”.

ودعت المواطنين الى “التواصل معها على رقم مركز الاتصال والشكاوى 1785 في حال حصول اي انقطاع في المياه او مشكلة ذات صلة”.

من جهة أخرى، تنفذ المؤسسة برنامج توعية بالتعاون مع Lebanon Water Project – LWP عن كيفية ترشيد استخدام المياه واستهلاكها.

ولفتت المؤسسة الى أن “انخفاص مستوى التغذية في المياه في دائرة صيدا يعود الى تراجع نسبة التغذية بالتيار الكهربائي”.

وبلغت المؤسسة “مشتركيها في دائرة صيدا بانتهاء اعمال الصيانة في دفاش بئر منطقة الفوار – مارالياس”.

كما انجزت فرق المؤسسة معالجة تسرب مياه في بئر عين بوسوار، وامنت المياه للمشتركين. وان فرق صيانة المولدات انحزت صيانة المولد الكهربائي في بلدة سيروب. وصيانة خط دفع 6 انش من نبع الطاسة.

وأعلنت أعمال تزفيت موقع أشغال خط توزيع 4 انش بطول 1800 متر بعد انجاز فرق المؤسسة أشغال التمديد والتوصيل وتطوير شبكة توزيع المياه في بلدة كفرملكي .

وفي دائرة مياه بنت جبيل أنجزت فرق المؤسسة صيانة على خط دفع بئر رقم 2 في وادي – السلوقي. كما انجزت فرق صيانة المولدات صيانة المولد الكهربائي في بلدة جنسنايا، وتؤمن المياه للمشتركين.