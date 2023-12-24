مياه بيروت: غزارة الأمطار زادت من "العكارة".. والموسم سيعوّض الشحّ

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في لبنان، أن “غزارة الأمطار في الأيام الأخيرة أدت إلى ارتفاع كبير في نسبة العكارة في معظم الينابيع التي تشكل المصادر الرئيسية لمحطات الضخ، ما اضطر المؤسسة إلى توقيف عمل محطات الضخ واعتماد برنامج تقنين جديد وموقت، ريثما تنخفض نسبة العكارة في الينابيع وتنجز فرق عمل المؤسسة أعمال التكرير في المضخات، ليصار بعدها وبشكل فوري وبأسرع ما يمكن إلى إعادة توزيع المياه بحسب البرنامج المعتاد؛ وذلك في الينابيع ومحطات الضخ التالية:

– محطة التكرير الرئيسية في جبيل التي تغذي ساحل جبيل.

– محطة التكرير الرئيسية في نهر ابراهيم التي تغذي نهر ابراهيم وحالات.

– ينابيع جعيتا والقشقوش وفوار انطلياس التي تغذي وسط المتن العالي ومحطة التكرير في الضبية، الأمر الذي سيؤثر على توزيع المياه في وسط المتن العالي وساحل المتن والاشرفية ومناطق بيروت الجنوبية التي تتتغذى من خزانات تلة الخياط وبرج أبو حيدر بالمياه.

– نبع عين الدلبة الذي يغذي مناطق الحدث، الحازمية، الفياضية، اللويزة، بعبدا والجمهور.

إن المؤسسة وإذ تعتذر من المشتركين على وضع مستجد فرضته الظروف الطبيعية، تؤكد في الوقت نفسه أن موسم الأمطار الغزيرة سيعوض شح السنوات السابقة ويشكل مصدر تجدد للآبار الجوفية كما لمنظومة المياه التي أنشأتها المؤسسة في المناطق الواقعة في نطاق صلاحيتها”.