الخميس 4 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 19 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"مياه بيروت وجبل لبنان" دعت المشتركين الى تسديد البدلات

منذ 16 دقيقة
مياه - تعبيرية

مياه - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، “جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2023 وما قبل بواسطة:

– الجباة المختصين
– صناديق دوائر التوزيع
– آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE
– مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT

واعتذرت حاليا من مشتركيها عن امكانية تلبية خدمة التسديد عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أوapp mobile ebml، وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها وهي تعمل جاهدة لتفعيل الخدمة مجدداً.

وأشارت إلى أنه “نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:

1- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2023 لفترة أقصاها كانون الأول 2025.
2- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2025.
3- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:
– (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.
– (24%) لاشتراكات المياه بالعداد.
4- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة 90 في المئة.
5- تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة 90 في المئة.

واعتبرت أن هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن”.

    المزيد من أخبار لبنان

    كهرباء لبنان
    "كهرباء لبنان" للمؤسسات العامة: سدّدوا فواتيركم
    فيديو.. انهيار جزء من حائط جسر نهر بيروت
    بيروت
    فيديو.. الأمطار تُغرق الطّرقات

    الأكثر قراءة

    علما تركيا وإسرائيل
    سفينة تركية محملة بالخضروات تصل إلى ميناء حيفا
    علم حزب الله
    بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. دعوة من "حزب الله"!
    كيف علقت أمريكا وبريطانيا وفرنسا على مجزرة مستشفى المعمداني؟