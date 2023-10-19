"مياه بيروت وجبل لبنان" دعت المشتركين الى تسديد البدلات

دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، “جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2023 وما قبل بواسطة:

– الجباة المختصين

– صناديق دوائر التوزيع

– آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE

– مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT

واعتذرت حاليا من مشتركيها عن امكانية تلبية خدمة التسديد عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أوapp mobile ebml، وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها وهي تعمل جاهدة لتفعيل الخدمة مجدداً.

وأشارت إلى أنه “نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:

1- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2023 لفترة أقصاها كانون الأول 2025.

2- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2025.

3- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:

– (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.

– (24%) لاشتراكات المياه بالعداد.

4- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة 90 في المئة.

5- تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة 90 في المئة.

واعتبرت أن هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن”.