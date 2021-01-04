مياه لبنان الجنوبي: مستمرون في الامداد والتغذية بالمياه

أعلن المدير العام لـ “مؤسسة مياه لبنان الجنوبي” وسيم ضاهر “ان أي مؤسسة عامة انما وجدت لخدمة الناس والمجتمع، لذا على هؤلاء القيام بواجباتهم وتسديد المستحقات والمتأخرات عليهم”.

وقال في بيان: “في ظل أزمة الدولار تستمر المؤسسة في الامداد والتغذية بالمياه وأعمال الصيانة المكلفة رغم فارق العملة والتكلفة العالية عليها.إن مشروع العدادات قائم، وقد تم تطبيقه في بنت جبيل وجزين وسيساعدنا على قراءة استهلاك المياه والتعديات وتخفيف الكلفة المادية عن المواطنين”.

ولفت إلى أنه “تم تطوير مشاريع تغذية المياه في منطقة صور، وفي بداية الصيف ستتحسن التغذية في هذة المناطق والمشروع المقبل للمناطق الحدودية”، لافتا الى اننا ” انجزنا 50 % من المشاريع ويبقى 50 % بحاجة إلى تمويل”.

من جهة أخرى، قامت فرق متخصصة من المؤسسة بتعقيم مبنى دائرة صور بشكل كامل ضمن الاجراءات الوقائية ضد وباء كورونا، في حين تابعت فرق المؤسسة العمل على صيانة شبكة المياه في مدن وقرى وبلدات الجنوب وإصلاحها لتأمين استمرار المياه للمواطنين”.