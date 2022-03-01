الأربعاء 29 رجب 1443 ﻫ - 2 مارس 2022 |
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مياومو أوجيرو يعلنون الاضراب غدا

منذ 7 ساعات
اوجيرو

اوجيرو

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أعلنت لجنة المياومين في هيئة “أوجيرو” في بيان، أنها “تتجه الى الاضراب غدا الأربعاء، والاعتصام في مبنى بئر حسن الخميس، إذا ما لم تلمس تجاوبا لتحسين الرواتب، وذلك بعد أن زارت اللجنة المدير العام للهيئة السيد عماد كريدية وسألته عن المساعدة الاجتماعية الشهرية وبدل النقل الجديد (التي لم تضف إلى راتب شهر شباط) فأجابهم أنه طالما ليس هناك موازنة فهذا يعني أن لا مساعدة اجتماعية ولا بدل نقل”.

وأوضحت أن “المياومين الذين يبلغون زهاء خمسمائة في الهيئة لن يستطيعوا الحضور أربعة أيام دوام، خصوصا أنه يجب التوثيق بالبصمة على الحضور، وحيث أن راتب المياوم في هذه الحالة لن يكفيه كبدل انتقال من بيته إلى مركز العمل”.

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