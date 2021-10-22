مياومو كهرباء لبنان في معمل الجية نفذوا وقفة احتجاجية.. وهذه مطالبهم

نفذ العمال المياومون في مؤسسة كهرباء لبنان التابعون لشركة “ترايكم” صباح اليوم، وقفة احتجاجية في باحة معمل الجية الحراري، اعتراضا على تردي الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية، مطالبين أصحاب القرار في مؤسسة كهرباء لبنان بتعديل رواتبهم في ظل هذه الظروف الصعبة، إذ ما يحصل ليس مقبولا والقضية قضية عيال لا قضية عمال فقط”.

وتلا العامل النقابي أحمد الرواس بيان العمال المياومين، فقال: “يجب على إدارة مؤسسة كهرباء لبنان الاستماع إلى مطالب المياومين المشروعة والمحقة لا سيما أننا نبذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة هذه المؤسسة لأكثر من خمسة وعشرين عاما، وقدمنا خلال هذه السنوات الطويلة كافة التضحيات جراء عدم التثبيت، بالإضافة إلى المعاناة المستمرة، لقاء بدل يومي زهيد وبسيط أصبح لا يكفينا في معيشتنا، وقد تراجعت قيمته الشرائية أخيرا بسبب الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية مقابل صرف الدولار الذي تخطى العشرين ألف ليرة، وبات العمال المياومون غير قادرين حتى على شراء ربطة الخبز، لأن الأجر اليومي للعامل مع بدل النقل 48000 ليرة لبنانية لا يكفي حتى أجرة بدل النقل في ظل ارتفاع سعر المحروقات”.

أضاف: “نتمنى على المعنيين في مؤسسة الكهرباء إيجاد حل سريع ينصف جميع العمال المياومين في المؤسسة من خلال دفتر شروط جديد لمناقصة اليد العاملة الداعمة للمؤسسة غب الطلب، وأخذ الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد بالاعتبار بعد انخفاض القيمة الشرائية لليرة اللبنانية، وبالتالي تراجع قدرة المياومين على تأمين احتياجاتهم الحياتية”.

وختم: “لأن المياوم الفقير هو الذي يدفع الثمن، كفى مماطلة بأبسط حقوق العمال المياومين، لدينا أطفال يجب أن نؤمن لهم أبسط حقوقهم في العيش الكريم”.