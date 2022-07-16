ميشال الدويهي: لن ننتخب الا رئيس سيادي واصلاحي

ألقى النائب ميشال الدويهي كلمة خلال لقاء موسّع في منطقة بشري شكر فيها جهود المتطوعين خلال فترة الإنتخابات النيابية وجاء في كلمته:

شمالنا هي قصة مصالحة بين أبناء وبنات الاقضية الأربعة في دائرة الشمال الثالثة، هذه الدائرة التي مرت خلال المئة عام الفائتة بتاريخٍ صعب ومعقد. كما قلت خلال اعلان اللائحة، “جيت من أرضي بـ زغرتا لعند أهلي ببشري”. شمالنا قصة نضال مشترك بين أهل الاقضية الاربعة من اجل استعادة السياسة واستعادة الدولة، “من تحت لفوق”.

سوف نعمل في الأسابيع المقبلة بشكل حثيث من اجل انتخاب رئيس جمهورية يساهم في اخراج البلد من جهنم. لن ننتخب الا رئيس سيادي واصلاحي في الوقت عينه.

– سوف نكمل نضالنا في السنوات المقبلة من داخل وخارج المجلس، لكي نستعيد السياسة ونستعيد البلد”.

وقد رحب رياض طوق بالحضور، شاكراً كل المتطوعين من أجل كافة جهودهم خلال الحملة، مرحبّا بالنائب ميشال الدويهي، وقال: لأول مرة في التاريخ اللبناني، يكون لأبناء بشري نائب في زغرتا.