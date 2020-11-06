بالفيديو: ميشال حايك يضج مواقع التواصل.. هذا ما توقعه بشأن الانتخابات الأميركية

أثار مقطع فيديو لميشال حايك تناول فيه نتائج الانتخابات الأميركية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيه حايك عن الفائز في الانتخابات الأميركية التي تشكل قلقا عالميا بسبب بعض الأزمات التي تطفو على الواجهة، ومن المعروف بأن توقعات حايك غالبا ما تحدث فعليا لا سيما أنه الوحيد الذي توقع انفجار بيروت الذي وقع في 4 آب.

تنبؤ حايك جاء على قناة ام تي في خلال توقعات رأس السنة لعام 2020، وفي التفاصيل تطرق حايك للانتخابات الأميركية وعلق قائلا:””في معركة الرئاسة الأمريكية، بيخسر وبيربح في ذات الوقت والأيام ستشرح كيف”، الأمر الذي دفع مغردين لترجمة كلام الحايك وتفسيره وفقا للأحداث الجارية، ورأى البعض أن الخسارة التي يتوقعها البعض لترامب أو التي يرونها أمرا واقعا، قد تنقلب فجأة من خلال إعادة الفرز الذي يطالب به ترامب أو من خلال القضاء وهذا أيضا ما أشار إليه الرئيس الأميركي البارحة.

وتجدر الإشارة أن حايك قد توقع منذ فترة قليلة حصول انفجار ثان على غرار مرفأ بيروت وذلك خلال استضافته مع الاعلامي نيشان حيث قال “لا أزال أرى انفجاراً من نوع آخر في مرفأ بيروت، انفجار فضائح مع حقائق ستجرف معها سياسيين ورؤوس كبيرة”.

ورداً على سؤال نيشان عن “معلّم التلحيم” الذي يكون حاضراً في كل حادثة تحصل أخيراً، قال حايك إنّ “متعهد معلم التلحيم ستكشف هويته “لأنّه يعمل في ورشة أخرى ستشهد انفجاراً جديداً تنكشف على إثره الحقيقة”.