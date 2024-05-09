ميشال سليمان: ضاع الوطن

قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح، تعليقاً على كشف النائب السابق فارس سعيد عن تعرضه لحملة تخوين وتهديد بالقتل: “حتى المفردات في لبنان يختلف تعريفها وفقا للمزاج السياسي”.

وسأل: “هل من يؤمن بوحدة لبنان هو صهيوني؟ هل من يعارض اي نوع من انواع التقسيم هو صهيوني؟ هل من يعتبر لبنان بلدا عربيا هو صهيوني؟ هل من يتمسك باتفاق الطائف هو صهيوني؟ هل من يتمسك بالعيش المشترك ابا عن جد هو صهيوني؟ هل من يطالب بحصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة هو صهيوني؟ هل من يعتبر اسرائيل عدو هو صهيوني؟”.

وختم: “ضاع الوطن من جراء تعريف المفردات الوطنية كالاستقلال والسيادة والديموقراطية والحرية وغيرها وفقا للاتجاه السياسي. يلزمنا حد ادنى من التوافق على تعريف هذه المفردات لانها ترد في الدستور”.