ميشال سليمان: نطلب من إيران عدم توريطنا في الرد على إسرائيل

رداً على قول الحرس الثوري الايراني بـ”اننا سنشهد قريباً ضربات أكثر فتكا ضد اسرائيل وجبهة المقاومة ستقوم بواجبها”، قال الرئيس ميشال سليمان في تصريح: “إذا كان هذا الخبر دقيقا، نتوقع من حزب الله ان يقول لايران: “كما تعهدنا للجمهورية الاسلامية بعدم توريطها في حرب المشاغلة والاسناد، نطلب منها عدم توريطنا في الرد على اسرائيل ولتتولى هي بوسائلها هذا الموضوع”.

واستهدف هجوم إسرائيلي الاثنين، مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق بـ6 صواريخ، ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز الأميركية” عن 4 مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، أن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم أودى بحياة جنرالين، هما قائد الحرس في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي، ونائبه محمد هادي حاجي رحيمي، بالإضافة إلى 5 ضباط آخرين مرافقين لهما.