ميشال سليمان يحذر.. الجهوزية الأمنية قد تنخفض لهذه الأسباب

قال رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان: نحن في الاساس في مرحلة الانهيار ويجب تصحيح المسار السياسي للدولة اللبنانية.

وفي حديث لموقع “الجريدة نيوز”، أضاف: “نحن ذاهبون الى أبشع مما يحصل الاّن وأعمق من هذه “الجورة ” أي نحو إنهيار كامل ناتج عن تراكم بحيث كل من إدخر القليل من الاموال والمواد الغذائية أصبحت في حكم الانتهاء.

ورداً عل سؤال حول الوضع الامني قال الرئيس سليمان: “أمنياً التخوف عندي ليس كبيرا، متسائلا من يريد أن يفتعل المشكل في لبنان؟ وأعني حربا أهلية لست متخوف من حدوثها، لكن التعديات على الاملاك والسرقة تتكاثر وسوف تتعاظم والقوى الامنية في وضع مأساوي أيضا ولا تستطيع القيام بالعجائب، وكل عسكري لديه هموم عائلته واولاده وراتبه لا يفي بمتطلبات العيش ومعظم العسكريين يعملون خارج الدوام، من هنا يمكن أن تنخفض الجهوزية الامنية”.