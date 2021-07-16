الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميشال سليمان يحذر.. الجهوزية الأمنية قد تنخفض لهذه الأسباب

16 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2021 9:00 مساءً
A A A
طباعة المقال

قال رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان: نحن في الاساس في مرحلة الانهيار ويجب تصحيح المسار السياسي للدولة اللبنانية.

وفي حديث لموقع “الجريدة نيوز”، أضاف: “نحن ذاهبون الى أبشع مما يحصل الاّن وأعمق من هذه “الجورة ” أي نحو إنهيار كامل ناتج عن تراكم بحيث كل من إدخر القليل من الاموال والمواد الغذائية أصبحت في حكم الانتهاء.

ورداً عل سؤال حول الوضع الامني قال الرئيس سليمان: “أمنياً التخوف عندي ليس كبيرا، متسائلا من يريد أن يفتعل المشكل في لبنان؟ وأعني حربا أهلية لست متخوف من حدوثها، لكن التعديات على الاملاك والسرقة تتكاثر وسوف تتعاظم والقوى الامنية في وضع مأساوي أيضا ولا تستطيع القيام بالعجائب، وكل عسكري لديه هموم عائلته واولاده وراتبه لا يفي بمتطلبات العيش ومعظم العسكريين يعملون خارج الدوام، من هنا يمكن أن تنخفض الجهوزية الامنية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان
    مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سابقا بيتر جرمانوس
    بيتر جرمانوس: أعلن استعدادي الدائم للادلاء بإفادتي أمام قاضي التحقيق
    الشيخ سامي أبي المنى
    أبي المنى يدعو للحفاظ على القيم المعروفية والمبادئ التوحيدية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان