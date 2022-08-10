ميشال ضاهر: سنعمل على استثمارات جديدة

اشار رئيس ​لجنة الإقتصاد​ النائب ​ميشال ضاهر​، إلى أنه “لا يمكن تفعيل العجلة الإقتصادية في لبنان، من دون تفعيل ​المصارف​، ولكي نعيد تلك العجلة، نحن بحاجة إلى تمويل، ومع الأسف لا يوجد”.

وأكد خلال انعقاد جلسة الإقتصاد، أنه “علينا إعادة هيكلة المصارف، وضخ اموال خاصة فيها، ونحن نعمل على شيء اسمه good bank و bad bank لخلق استثمارات جديدة في مصارف جديدة لتمويل القطاعات الانتاجية، عملها حصرا هو تمويل القطاعات الانتاجية اكانت زراعية او صناعية او سياحية، ودرسنا وناقشنا الموضوع مع رئيس لجنة الرقابة السابق واعتقد ان هناك توافقا من اللجنة، وقررنا ان نعقد جلسة كل يوم اربعاء، لان مسؤوليتنا كلجنة اقتصاد كبيرة الان، توازي لجان اخرى او اكثر، لان المشكلة في لبنان هي مشكلة اقتصادية ولن يتحسن الوضع المالي الا اذا رجعنا الى الاقتصاد”.