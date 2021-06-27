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ميشال ضاهر: فرص الإنقاذ الاقتصادي والمالي تتلاشى

27 - يونيو - 2021
ميشال ضاهر

ميشال ضاهر

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غرد النائب ميشال ضاهر على حسابه عبر تويتر بالقول: “فرص الإنقاذ الاقتصادي والمالي تتلاشى نتيجة تعنت هذه الطبقة السياسية وتخليها عن مسؤولياتها وواجباتها. فكلما ضاقت بهم سبل المعالجات تتجه انظارهم الى ما تبقى من ودائع الناس لشراء الولاءات عبر بطاقة تمويلية لتوزيعها على الازلام والمحسوبيات بدلًا من الانكباب على معالجة عمق الأزمة”.

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