ميشال ضاهر: ما اتُفق عليه في بعبدا لن يوقف التهريب بل قد يفاقم الأزمة

غرّد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً:

“إنّ الحل الذي تم الإتفاق عليه اليوم في قصر بعبدا بخصوص المحروقات سيستنزف 225 مليون دولار من موجودات البنك المركزي ولن يوقف التهريب ولا التخزين ولا الهدر بل قد يفاقم الأزمة لان هذا الحل مؤقت ومدته شهر وسيفتح شهية المحتكرين لتخزين المحروقات لتستمر معاناة الناس أمام محطات الوقود”.

ان الحل الذي تم الإتفاق عليه اليوم في قصر بعبدا بخصوص المحروقات سيستنزف ٢٢٥ مليون دولار من موجودات البنك المركزي ولن يوقف التهريب ولا التخزين ولا الهدر بل قد يفاقم الأزمة لان هذا الحل مؤقت ومدته شهر وسيفتح شهية المحتكرين لتخزين المحروقات لتستمر معاناة الناس أمام محطات الوقود — Michel Daher (@mgdaher) August 21, 2021