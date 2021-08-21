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ميشال ضاهر: ما اتُفق عليه في بعبدا لن يوقف التهريب بل قد يفاقم الأزمة

21 - أغسطس - 2021
ميشال ضاهر

ميشال ضاهر

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غرّد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً:

“إنّ الحل الذي تم الإتفاق عليه اليوم في قصر بعبدا بخصوص المحروقات سيستنزف 225 مليون دولار من موجودات البنك المركزي ولن يوقف التهريب ولا التخزين ولا الهدر بل قد يفاقم الأزمة لان هذا الحل مؤقت ومدته شهر وسيفتح شهية المحتكرين لتخزين المحروقات لتستمر معاناة الناس أمام محطات الوقود”.

 

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