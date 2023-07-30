ميشال عون يتحدث عن "حرامية".. لقد كشفنا كل شيء!

ذكر الرئيس السابق ميشال عون، في كلمته للحضور في مخيم بشتودار، أنّه “عليكم مسؤولية إكمال الرسالة لرفع مستوى الحياة وتأمين سيادة لبنان وكل شيئ يخصّكم، لأنه على الشعب أن يدافع ضد حكم جائر”.

وشدد على “أننا كشفنا كل شيء وظهروا أمام العالم أنهم “حرامية” يحمون بعضهم، ورغم انتهاء ولايتي أكمل عملي لبناء لبنان على همة شعبه وجيشه الذي بذل الدم”، موضحًا “أننا سننتصر لأن لدينا الإرادة، و”الحرامي” يهرب أمام من يريد أن يمسكه”.

من جهته، قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل “لنا الشرف أن نقوم بمعركة حقيقية لتطبيق اللامركزية الموسعة، وكما حققنا الشراكة بقانون الانتخاب والحكومات ورئاسة الجمهورية، سنحقق للبنانيين اللامركزية الموسعة”.

ولفت إلى أنّه “عندما تحدثنا عن التضحية قصدنا اسم الرئيس، وليس بالرئاسة أو صلاحياتها”، مشيرًا إلى أنّ “عهد الرئيس السابق ميشال عون مفخرة للتيار الوطني الحر، لأنه دفع الثمن بسبب خيار مواجهة الفساد”.

وأضاف باسيل نحن “محكومون بمنظومة تسرقنا”، وتريد “تربيحنا جميلة”، موضحًا أنّه كما لطخوا أياديهم بالدم في الحرب لطخوها بمال اللبنانيين، ونحن بقينا “أوادم ونضاف”.