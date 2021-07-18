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ميشال معوض: فوز "النقابة تنتفض" يؤكد أهمية وحدة المعارضة

18 - يوليو - 2021
ميشال معوض

ميشال معوض

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غرّد رئيس حركة الاستقلال ميشال معوّض عبر “تويتر”:

“مجددًا يسطّر مهندسو ومهندسات انتصارًا كاسحاً لائتلاف النقابة تنتفض في انتخابات نقابة المهندسين. ألف مبروك للنقيب عارف ياسين وأعضاء مجلس النقابة. يؤكد هذا الفوز أهمية وحدة المعارضة كما رسوخ إرادة التغيير وما تنتجه من قوة شعبية ستعيد بناء لبنان الجديد الذي يستحقه الشعب اللبناني”.

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