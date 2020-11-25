ميشال معوض يستنكر الإعتداء “المشين” على فريق “صوت بيروت انترناشونال”

استنكر النائب السابق ميشال معوض الاعتداء الذي تعرضه له فريق عمل “صوت بيروت انترناشونال” أثناء تغطيته حريقاً في احد المباني في منطقة زقاق البلاط، وذلك من خلال تغريدة على صفحته الرسمية عبر “تويتر” جاء فيها ” أستنكر الاعتداء المشين الذي تعرض له الإعلامي ربيع شنطف @RChantaf والمصور محمود السيد في زقاق البلاط. إن استمرار الانتهاكات بحق الجسم الإعلامي في #لبنان مرفوض تمامًا، فحرية #الإعلام خط أحمر ومن الضروري تحرك السلطات الرسمية لمحاسبة المعتدين”.

أستنكر الاعتداء المشين الذي تعرض له الإعلامي ربيع شنطف @RChantaf والمصور محمود السيد في زقاق البلاط. إن استمرار الانتهاكات بحق الجسم الإعلامي في #لبنان مرفوض تمامًا، فحرية #الإعلام خط أحمر ومن الضروري تحرك السلطات الرسمية لمحاسبة المعتدين. — Michel Moawad (@michelmoawad) November 25, 2020