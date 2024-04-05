الجمعة 26 رمضان 1445 ﻫ - 5 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميشال موسى: لضرورة الذهاب نحو الحسم لأننا تأخرنا

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 5 - أبريل - 2024 10:13 صباحًا
A A A
طباعة المقال

لفت النائب ميشال موسى في حديث الى إذاعة “صوت كل لبنان”، الى أن “ما من شيء واضح حتى الساعة في الملف الرئاسي خصوصاً على صعيد عودة اللجنة الخماسية للتحرك والعمل، والأمور متروكة إلى ما بعد فترة الأعياد”، مشدداً على “ضرورة الذهاب نحو الحسم لأننا تأخرنا خصوصا في ظل الظروف المحيطة بنا”.

ورأى أن “المطلوب اليوم أكثر من مجرد اتصالات غير منظمة، إنما الذهاب الى التواصل المباشر وعقد جلسات عمل مكثفة للخروج بنتائج جدية حتى لا تبقى الأمور قيد التحليلات والسجالات السياسية”.

وعن الدور الخارجي في الملف الرئاسي أكد موسى أنه موجود “إلا أن الدور الأكبر يجب أن يكون داخليا لأن اللبنانيين يعرفون مصلحة بلدهم والظروف المحيطة بهم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    بعثة الاتحاد الأوروبي: الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتجنيب لبنان الوقوع في الأزمات
    قوى الأمن: توقيف الرأس المدبّر لعمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي
    جعجع: من اتخذ القرار بتوريط لبنان يتحمّل المسؤولية والتبعات

    الأكثر قراءة

    غارة إسرائيلية ـدمر مبنى تابع للسفارة الإيرانية في دمشق
    طهران تشكو الخيانة.. تسريبات أدت لاغتيال قادة الحرس الثوري وحزب الله في سوريا!
    مطعم ماكدونالدز
    بعد الخسائر الكبيرة.. ماكدونالدز في إسرائيل تحسم قرارها!
    جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
    طبول الحرب تعلو.. والجيش الإسرائيلي يترقب بقلق الرد الإيراني!