ميشال موسى: لضرورة الذهاب نحو الحسم لأننا تأخرنا

لفت النائب ميشال موسى في حديث الى إذاعة “صوت كل لبنان”، الى أن “ما من شيء واضح حتى الساعة في الملف الرئاسي خصوصاً على صعيد عودة اللجنة الخماسية للتحرك والعمل، والأمور متروكة إلى ما بعد فترة الأعياد”، مشدداً على “ضرورة الذهاب نحو الحسم لأننا تأخرنا خصوصا في ظل الظروف المحيطة بنا”.

ورأى أن “المطلوب اليوم أكثر من مجرد اتصالات غير منظمة، إنما الذهاب الى التواصل المباشر وعقد جلسات عمل مكثفة للخروج بنتائج جدية حتى لا تبقى الأمور قيد التحليلات والسجالات السياسية”.

وعن الدور الخارجي في الملف الرئاسي أكد موسى أنه موجود “إلا أن الدور الأكبر يجب أن يكون داخليا لأن اللبنانيين يعرفون مصلحة بلدهم والظروف المحيطة بهم”.