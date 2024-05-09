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ميشال موسى: لإجراء مقاربات قانونية على الصعيد الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي

منذ ساعتين
النائب ميشال موسى

النائب ميشال موسى

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وصف النائب ميشال موسى جلسة الأربعاء النيابية بـ”المحطة الأساسية لقول ما يجب قوله حول ملف النزوح السوري، إن لناحية إعلان كل الكتل مواقفها بشأن الهبة الأوروبية أمام الحكومة، ولإعطاء التوجيهات والتعليمات من أجل مؤتمر بروكسيل ووضع الخطة الداخلية للملف”، مشدداً على “أهمية توحيد الموقف اللبناني”.

وفي حديث الى “صوت كل لبنان”، أشار الى أن “حيثيات الهبة وتفاصيلها لم تتضح بعد، والموضوع أكبر من هذا السجال نظراً للضغوط الكبرى التي يشكلها النزوح السوري على البلد”.

ورأى أن “الأهم ان يكون هناك نوع من الاتفاق بين الافرقاء في هذه المحطة المفصلية”.

وبالنسبة إلى جرائم شبكة tiktok التي تتكشف خيوطها شيئاً فشيئاً، طالب بـ”إجراء مقاربات قانونية على الصعيد الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي للحد من الفلتان الحاصل”، مشدداً على “أهمية التوعية في هذا السياق وإنزال اشد العقوبات بالمتورطين”.

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