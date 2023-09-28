ميقاتي أبرق إلى معلوف مهنئا: منارة إشعاع وأمل لمستقبل مشرق

هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الكاتب اللبناني أمين معلوف بانتخابه أمينا عاما للأكاديمية الفرنسية.

ووجه إليه برقية جاء فيها: “تلقيت كسائر اللبنانيين في الوطن وفرنسا وبلدان الانتشار باعتزاز كبير خبر إنتخابكم أمينا عاما للأكاديمية الفرنسية. إن ثقافتكم المتعددة الهويات والتجارب الإنسانية العميقة، التي اغنت مؤلفاتكم ودوركم في نشر اللغة الفرنسية والقيم التي تحملها ساهمت في تبوئكم هذا المركز الرائد بين الخالدين.

إن لبنان الذي تربطه علاقات وثيقة وتاريخية مع فرنسا يعتز ويفتخر بذلك اللبناني القادم من كفرعقاب، والذي يمثل في هذه اللحظات الحرجة التي يمر بها وطنه الأم منارة إشعاع وأمل لمستقبل مشرق. لك وللعزيزة أندره ولجميع اللبنانيين أحر التهاني”.