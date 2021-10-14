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ميقاتي: أعتذر من اللبنانيين عمّا حصل اليوم

14 - أكتوبر - 2021
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجسم القضائي، وفي حال وجود شائبة، إلى تنقية نفسه، لا دولة من دون قضاء عادل ونزيه، وبحكم مسؤوليتي لن أنأى بنفسي عن معالجة الأزمة، هناك مخرج لكن نحتاج وقتاً.

وقال ميقاتي لـ”النهار”: “لبنان كان دائماً همزة فصل بين الجميع واليوم لم نتطرّق في الاجتماع إلى الموضوع الإيراني”. وشدد على التزامه بإجراء الانتخابات وفق المواعيد الدستورية، رغم أن ما حصل اليوم غير مشجع.

وأضاف: “تردّدت كثيراً قبل قبول تشكيل حكومة ولكن مصلحة الوطن فوق كلّ شيء، ونحن نخدم السوق السوري واللبناني في آنٍ واحدٍ وهذا ما يؤدّي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار”.

وأوضح أن كلّ الصراعات التي شهدناها اليوم لا تُفيد شيئاً ولن توصلنا إلى أيّ مكان. ولفت إلى ان ما حدث اليوم يؤكّد أنّنا نطلق النار على أنفسنا، وغداً ستعود الحياة إلى طبيعتها ولا بدّ من التركيز على الوعي السياسي.

وتابع: “اتّصالاتي الأخيرة مع الجيش تُفيد بتحسن الوضع الأمني في الشارع”.

وأردف: “أعتذر من اللبنانيين عمّا حصل اليوم، وتأكّدوا أن ابتسامتي اصطناعيةّ لأن همّي إنقاذ البلد وأنا خجول اليوم من الوضع المأسوي الذي وصلنا إليه”.

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