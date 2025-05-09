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ميقاتي: أنا على مسافة واحدة من الجميع وسأدعم أي عمل يصب في مصلحة طرابلس

منذ 24 دقيقة
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

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استقبل الرئيس نجيب ميقاتي، مجموعة من مخاتير وفاعليات طرابلس والميناء، إضافة إلى عدد من المرشحين لعضوية المجلس البلدي في طرابلس، في دارته في الميناء.

وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة في المدينة وتأكيد أهمية التعاون والتكامل بين مختلف مكونات المجتمع الطرابلسي للنهوض بالواقع البلدي وتعزيز الخدمات والتنمية المحلية.

وشدد الرئيس ميقاتي على أنه “على مسافة واحدة من جميع المرشحين وسيدعم أي عمل يصب في مصلحة طرابلس وأهلها، لأن المدينة تستحق إدارة رشيدة وخطة نهوض شاملة”.

وأكد “ضرورة اختيار الطرابلسيين الكفاءات لإدارة الشأن البلدي ودفع عملية الإنماء، بعيدا من التعطيل والخلافات، وضرورة تكاتف جميع القيادات الطرابلسية بعد الانتخابات لدعم المجلس البلدي ورفده بكل ما يساهم في تنمية المدينة”.

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