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ميقاتي: أيادٍ خبيثة تتحرك والأجهزة الأمنية لها بالمرصاد

منذ 8 دقائق
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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قدّم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعقيلته التعازي بمسؤول حزب “القوات اللبنانية” في جبيل باسكال سليمان إلى عائلته بعد ظهر اليوم في كاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط بيروت.

وقال ميقاتي: “الرحمة للفقيد وما جرى هو مصيبة كبيرة، ورغم ذلك فان العائلة الكريمة هي مثل وقدوة بوطنيتها وتعاليها عن كل الجراح. ورغم هول ما جرى لم نسمع من افراد العائلة إلا الكلام الوطني والمتعالي عن الجراح، وهذه هي الوطنية الحقيقية في هذه الظروف التي يمر بها وطننا”.

ورداً على سؤال أجاب: “طبعا هناك أيادٍ خبيثة تتحرّك ولكن الأجهزة الأمنية لها بالمرصاد”.

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