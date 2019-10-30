أخبار لبنان

ميقاتي: إذا لم تتحقق مطالب المتظاهرين سنكون أمام حراك جديد

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أكد رئيس ​الحكومة​ الأسبق النائب ​نجيب ميقاتي​ انه “إذا لم تتحقق مطالب المتظاهرين سنكون أمام حراك جديد وقد ننتقل إلى مرحلة الفوضى”، مشيرا الى انه ” يجب أن يتم الإصلاح ضمن النظام وبعدها يقرر ​مجلس النواب​ الجديد إعادة النظر بالنظام السياسي و​الدستور​”.

المزيد من الأخبار

أعداد كبيرة من المتظاهرين يحاولون في هذه الاثناء إقفال جسر الرينغ

ساحة النور في طرابلس تغص بآلاف المحتجين

الثوار عادوا إلى ساحة إيليا في صيدا

جعجع: حكومة التكنوقراط تمنع تحويل الوزارات للمناكفات والتعيينات…

وفي حديث تلفزيوني لفت ميقاتي الى ان “الشارع اراد اعطاء مهلة للقيمين على ​الدولة​ للاصلاح ولا يعني ذلك انه لن ينزل مرة اخرى اذا حصل تلكؤ في تطبيق الاصلاحات”، مؤكدا انه “يجب اعادة النظر في موضوع ​الاقتصاد​ واعادة النظر ب​الضرائب​ والا سنذهب الى مكان لا يشتهيه ​الشعب اللبناني​”.

وراى انه “إذا لم تحظى الحكومة الجديدة بثقة الناس فلن تنجح وانا اؤيد اعاد تكليف سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

جعجع: حكومة التكنوقراط تمنع تحويل الوزارات للمناكفات والتعيينات الحزبية

أخبار لبنان

ثورة المظلومين. عندما يبكي قلب الابن حرقة على أمه

أخبار لبنان

نصر الله: لم نستخدم قوتنا و لو تركنا أنصارنا على سجيتهم لرأيتم ما قد يحصل

أخبار لبنان

الثورة مستمرة في طرابلس

أخبار لبنان

روكز يردّ بعنف على نصرالله الذي “خوّن” التظاهرات

أخبار لبنان

واشنطن: رغم جهود الحكومة حزب الله يواصل دوره العسكري

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More