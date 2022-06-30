ميقاتي استقبل وزير الخارجية القطري.. وتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساء اليوم في دارته.

وخلال اللقاء، أكد ميقاتي متانة العلاقات بين لبنان وقطر، مشددًا على العمل المستمر لتفعيلها على الصعد كافة.

وشدد على أن لبنان يقدر ويثمن وقوف قطر الدائم الى جانبه ومساندتها لشعبه.

كما لفت إلى أن الدعم القطري الجديد للجيش، بالتوازي مع المساعدات الدورية لسائر القوى العسكرية والأمنية، هو محط تقدير شامل من جميع اللبنانيين ويساعد على تجاوز لبنان المرحلة الصعبة وحفظ الإستقرار فيه.

يشار إلى أن دولة قطر أعلنت اليوم الخميس عن مساهمة بقيمة 60 مليون دولار دعما للجيش اللبناني.

وفي يوليو تموز الماضي، أعلنت قطر أنها ستدعم الجيش اللبناني بسبعين طنا من الإمدادات الغذائية شهريا لمدة عام.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصل الخميس إلى لبنان في أول زيارة من نوعها له منذ العام الماضي.

وكان في استقبال الدبلوماسي القطري نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب وسفراء البلدين المشتركين، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وتأتي الزيارة في وقت قال مسؤولون في الحكومة اللبنانية إن من المقرر أن تستضيف بيروت اجتماعا للجامعة العربية يحضره كبار اللاعبين الإقليميين إلى جانب الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.