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ميقاتي إلى بعبدا في "زيارة وداعية"

منذ ساعتين
الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون

الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون

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علمت “نداء الوطن” أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال “نجيب ميقاتي” سيزور قصر بعبدا للقاء عون في “زيارة وداعية” بحسب ما وصفتها مصادر مطلعة، مشيرةً إلى أنّ الزيارة لن تكون مخصصة للبحث في ملف التأليف، بل ستركز على الشق البروتوكولي في وداع رئيس الجمهورية على بعد أيام من نهاية عهده.

وسيتطرّق الطرفان في الوقت نفسه، إلى استحقاق توقيع اتفاقية الترسيم البحري مع إسرائيل بعد غد الخميس في الناقورة، على أن يبقى بطبيعة الحال مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة معلقاً حتى آخر أيام الولاية العونية، في ظلّ إبداء ميقاتي استعداده الدائم لزيارة بعبدا “ولو قبل ساعة” من مغادرة عون القصر، لتوقيع مراسيم التأليف في حال التوافق على تشكيلة وزارية خالية من “التعديلات الجوهرية والشروط التعجيزية”.

وفي الغضون، يتسارع العد العكسي للدخول في مرحلة الشغور الرئاسي، خصوصاً أنّ الجولة الانتخابية الرابعة أمس في الهيئة العامة أبقت القديم على قدمه لناحية تشابه مجرياتها مع مجريات الجولات الرئاسية التي سبقتها.

وإذ تسرّع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في نهايتها بتحديد يوم الخميس المقبل موعداً جديداً لانعقاد الجولة الرئاسية الأخيرة قبل نهاية المهلة الدستورية، سارع نائبه بو صعب إلى “وشوشته” مذكراً إياه على الأرجح بأنّ الخميس سيكون “يوم الترسيم”، فأعاد بري الطلب إلى النواب عدم التقيّد بهذا الموعد وانتظار ما سيصدر عنه بهذا الخصوص في وقت لاحق.

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