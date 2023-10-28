ميقاتي: اتصالات ومساعٍ لوقف العدوان الإسرائيلي على الجنوب

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في دار الفتوى، وعقد خلوة قبل انضمام ميقاتي الى جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وتناول البحث مختلف القضايا على الساحة اللبنانية والعربية، وخصوصاً العدوان الإسرائيلي على غزة والجنوب اللبناني.

وأكد ميقاتي أن الحكومة تقوم بالاتصالات والمساعي والجهود الدبلوماسية والسياسية عربيا ودوليا لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وغزة، مشدّداً على أن الحكومة لديها خطة طوارئ لاحتواء تداعيات ما يمكن أن يحدث نتيجة العدوان المستمر على الأشقاء الفلسطينيين.

وأبدى المفتي دريان حرصه على دعم ومؤازرة الحكومة في عملها الوطني الجامع، رغم العقبات والتحديات التي تعانيها بسبب ما يمر به لبنان من أزمات متلاحقة، وثمّن الجهود والمساعي والاتصالات التي يقوم بها ميقاتي في هذا الصدد. وأمل في أن تنجح الضغوط التي تمارس على العدو الإسرائيلي في وقف الجرائم والعقاب الجماعي على غزة والانتهاكات الإسرائيلية المُستمرة للأراضي اللبنانية.