السبت 13 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي: اتصالات ومساعٍ لوقف العدوان الإسرائيلي على الجنوب

منذ 39 دقيقة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في دار الفتوى، وعقد خلوة قبل انضمام ميقاتي الى جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وتناول البحث مختلف القضايا على الساحة اللبنانية والعربية، وخصوصاً العدوان الإسرائيلي على غزة والجنوب اللبناني.

وأكد ميقاتي أن الحكومة تقوم بالاتصالات والمساعي والجهود الدبلوماسية والسياسية عربيا ودوليا لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وغزة، مشدّداً على أن الحكومة لديها خطة طوارئ لاحتواء تداعيات ما يمكن أن يحدث نتيجة العدوان المستمر على الأشقاء الفلسطينيين.

وأبدى المفتي دريان حرصه على دعم ومؤازرة الحكومة في عملها الوطني الجامع، رغم العقبات والتحديات التي تعانيها بسبب ما يمر به لبنان من أزمات متلاحقة، وثمّن الجهود والمساعي والاتصالات التي يقوم بها ميقاتي في هذا الصدد. وأمل في أن تنجح الضغوط التي تمارس على العدو الإسرائيلي في وقف الجرائم والعقاب الجماعي على غزة والانتهاكات الإسرائيلية المُستمرة للأراضي اللبنانية.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدفاع المدني
    الدفاع المدني: 94 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية
    شاطئ مدينة صور
    صاروخ "باتريوت" ينفجر فوق صور ويتسبب بدوي قوي
    الساعة
    تذكير.. تأخير الساعة إعتباراً من منتصف هذه الليلة

    الأكثر قراءة

    الجمعية العامة للأمم المتحدة
    دولة عربية امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة.. ما السبب؟
    عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
    طوفان الأقصى
    بعد توغل بري إسرائيلي.. حماس تتوعد باستخدام "القوة الكاملة"
    قوات الاحتلال الإسرائيلي
    وسط تكتّم شديد.. هجوم يستهدف أكبر قاعدة خارجيّة للقوات الإسرائيليّة في إريتريا