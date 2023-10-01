ميقاتي اتّصل بأردوغان مستنكرًا: متضامنون مع تركيا

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالًا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبّر خلاله عن استنكاره للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة.

وشدد ميقاتي خلال اتصاله بأردوغان على تضامنه مع تركيا.

يشار إلى أنّ وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أوضح اليوم الأحد، أن إرهابيًا أقدم على تفجير نفسه، فيما تم استهداف إرهابي آخر، وسط أنقرة.

كما أعلن الوزير التركي عن إصابة شرطيَين بجروح طفيفة خلال الهجوم.

هذا وأغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى وزارة الداخلية والبرلمان في أنقرة، وجاء في بيان لوزارة الداخلية أنه في حوالي الساعة 09:30، قام إرهابيان بتنفيذ عملية اعتداء بواسطة سيارة تجارية خفيفة أمام بوابة وزارة الداخلية – إدارة الأمن العام.

وأضاف: “أقدم أحد الإرهابيين على تفجير نفسه، بينما تم تعطيل الإرهابي الآخر”، فيما أصيب اثنان من أفراد الأمن بجروح طفيفة خلال تبادل إطلاق النار.

وذكر البيان أن الجهود الحثيثة في مكافحة الإرهاب تستمر حتى يعود الهدوء بشكل كامل.