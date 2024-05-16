ميقاتي اجتمع والوفد المرافق مع نظيره المغربي.. وهذا ما تم بحثه

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش في المنامة اليوم قبيل بدء أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

شارك في اللقاء عن الجانب اللبناني وزراء الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، والزراعة عباس الحاج حسن، والإعلام زياد المكاري، والتربية والتعليم العالي عباس الحلبي.

وعن الجانب المغربي حضر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

في خلال اللقاء تم البحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، و أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي في شتى المجالات بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وذلك انسجاما مع ما يجمع البلدين من روابط وعلاقات تعاون وتضامن .

وقد شكر رئيس الحكومة نظيره المغربي “على تسهيل اعطاء التأشيرات للبنانيين”، وتمنى عليه”عودة الخطوط المغربية الى لبنان، واحياء لجنة التنسيق بين البلدين على ان يقوم وزير الخارجية اللبناني بزيارة الى المغرب تحضيرا لانعقاد اللجنة على مستوى رئيسي الحكومتين”.

وشدد على” ضرورة تفعيل التعاون بين البلدين في المجالات كافة”.

اما رئيس الحكومة المغربية فاكد”الحرص الذي توليه المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس لتطوير وتفعيل علاقاتها مع الجمهورية اللبنانية”، مذكرا “بالدعم الموصول للمملكة لقضايا لبنان الأساسية”.