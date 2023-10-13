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ميقاتي: استهداف العدوّ للصحافيين وصمة عار جديدة في سجله الأسود

منذ 41 دقيقة
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

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رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ “استهداف العدو الإسرائيلي الصحافيين مباشرة في عدوانه المستمر على الأراضي اللبنانية، وصمة عار جديدة تضاف إلى سجله الأسود في القتل والعدوان”.

وقال ميقاتي في بيان: “رحم الله شهيد الإعلام عصام عبد الله، وكلّ الأمل بالشفاء العاجل للجرحى الصحافيين والمصورين، الذين تم استهدافهم اليوم بالقصف الإسرائيلي المباشر خلال تغطيتهم وقائع العدوان الإسرائيلي على الجنوب”.

يأتي ذلك في وقت أعلنت وكالة رويترز في بيان اليوم الجمعة أنّ “مصور فيديو من الوكالة قتل أثناء أدائه لعمله في جنوب لبنان”.

وجاء في البيان “نشعر بحزن شديد لمعرفة نبأ مقتل مصور الفيديو عصام عبد الله”.

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