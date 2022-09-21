الأربعاء 25 صفر 1444 ﻫ - 21 سبتمبر 2022 |
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ميقاتي التقى ماكرون في نيويورك.. تشديد على إجراء الانتخابات الرئاسية

منذ 22 ثانية
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي (رويترز)

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التقى الرئيس المكلف “نجيب ميقاتي” وزير الخارجية الأميركية “أنتوني بلينكن” بحضور الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية “آموس هوكشتاين” ووزير الخارجية “عبدالله بوحبيب”.

وكان ميقاتي قد التقى هوكشتاين وبعض الرؤساء والجهات الرسمية، حيث أشارت المعلومات إلى أن البحث بين الطرفين تركّز على ملف ترسيم الحدود الذي شارف على الانتهاء وسط أجواء إيجابيّة تُبشر خيراً.

إلى ذلك، التقى ميقاتي بماكرون في مقر الأمم المتحدة.

وخلال اللقاء، أثنى ميقاتي على الكلمة التي ألقاها ماكرون في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أكد فيها ضرورة العمل لتوفير الاستقرار في لبنان.

وشدّد الطرفان على أن أولوية الاستقرار في لبنان هي في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

كما أُفيد بأن ميقاتي قد يلتقي الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي” في نيويورك، حيث سيتناول اللقاء ملف الفيول الإيراني الذي سيتمّ استقدامه إلى لبنان تباعاً ابتداءً من الشهر المقبل.

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