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ميقاتي التقى هوكشتاين: نأمل ان يساهم الترسيم في حل الازمات المالية والاقتصادية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2022 11:22 صباحًا
ميقاتي خلال استقباله هوكشتاين في السراي الحكومي

ميقاتي خلال استقباله هوكشتاين في السراي الحكومي

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية أموس هوكشتاين صباح اليوم في السراي، في حضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروتي شيا، مستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر، والوفد الأميركي المرافق لهوكشتاين.

وخلال الاجتماع شكر ميقاتي هوكشتاين على الجهود التي بذلها في سبيل التوصل الى انجاز الترسيم.

وقال” نأمل ان يكون ما تحقق خطوة أساسية على طريق الافادة من ثروات لبنان من الغاز والنفط، بما يساهم في حل الازمات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، ويساعد الدولة اللبنانية على النهوض من جديد”.

وقال” ان التعاون بين مختلف المسؤولين اللبنانيين، بمساعدة اصدقاء لبنان، حقق هذه الخطوة النوعية الاساسية في تاريخ لبنان، بعد سنوات من العمل الدؤوب”.

واكد” ان الاهتمام الشخصي للرئيس الاميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعطى دفعا لمسار جديد في المنطقة ولدعم لبنان لاستعادة عافيته الاقتصادية”.

وفي ختام اللقاء قدم الرئيس ميقاتي الى هوكشتاين هدية تذكارية.

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