الثلاثاء 2 رجب 1444 ﻫ - 24 يناير 2023 |
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ميقاتي: "التيار" مصرّ على قلب الوقائع ونفي الحقيقة الدامغة

منذ 6 دقائق
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:

يصر “التيار الوطني الحر”، بتوجيه من رئيسه، على “التغريد” لقلب الوقائع ونفي ما هو حقيقة دامغة، بعدما أزعجه كشف دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في سياق رده على سؤال نقابة الصحافة بالامس عن “الميثاقية”، أن النائب جبران باسيل قال له “ليس كل من يرسم إشارة صليب هو مسيحي”.

ولحسم الجدل نكتفي بنشر ما كان قاله باسيل بتاريخ 6-12-2022 عندما سئل عن جلسات مجلس الوزراء وميثاقيتها حيث أجاب بالحرف “هل تصبح الحكومة اليوم ميثاقية بوجود سعادة الشامي ونجلا رياشي؟”.

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