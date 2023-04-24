الأثنين 4 شوال 1444 ﻫ - 24 أبريل 2023 |
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ميقاتي: السعودية لا تزال خير عضد وسند للبنان

منذ 32 دقيقة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة

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توجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالشكر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد المملكة الامير محمد بن سلمان على “الرعاية الخاصة التي أحاطت بها المملكة الرعايا اللبنانيين في السودان، الذين تم اجلاؤهم على متن سفينة سعودية يتوقع وصولها الى جدة مساء اليوم”.

وحيا رئيس الحكومة جهود وزارتي الخارجية والدفاع في المملكة، و”كل من ساهم في اجلاء اللبنانيين وعودتهم بسلام”.

كما شكر ميقاتي للمملكة الاجراءات المتخذة لاستضافة اللبنانيين هذه الليلة على ان يعودوا الى لبنان غدا.

وقال رئيس الحكومة: “كانت المملكة العربية السعودية ولا تزال خير عضد وسند للبنان واللبنانيين في كل الظروف والاوقات. وإن الشعب اللبناني بكل اطيافه، يتطلع الى مبادلة المملكة بالمحبة عربون تقدير ووفاء”.

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